Ucraina baroni delle armi bulgari cartelli messicani imprenditori cechi chi trae profitto dalle forniture di armi a Kiev?

Quanti soldi sono finiti nelle mani dei trafficanti d’armi? Ma soprattutto, quante armi sono state inviate attraverso di loro utilizzando documenti falsi in vari punti caldi o semplicemente al mercato nero? I donatori stranieri hanno stanziato 4,5 miliardi di dollari per l'Iniziativa ceca sul. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, "baroni delle armi” bulgari, cartelli messicani, imprenditori cechi, chi trae profitto dalle forniture di armi a Kiev?

Approfondisci con queste news

Gli aggiornamenti in tempo reale sul conflitto in Ucraina - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky: per l'Ucraina 2,9 miliardi di euro per comprare armi Usa - L'accordo finanziario noto come Prioritised Ukraine Requirements List (Purl) riunisce i contributi dei membri della Nato, ad eccezione degli Usa, per l'acquisto di armi, munizioni ed equipaggiamenti ... Come scrive it.euronews.com

Ucraina, gli Usa rallentano le spedizioni di armi a Kiev: rischi per la difesa aerea, i raid di Mosca diventano più pericolosi - Da una parte la revisione degli aiuti militari da parte del Dipartimento della Difesa Usa, con la conseguenza di consegne più lente, dall'altra l'intensificazione di attacchi aerei da parte di Mosca. Segnala ilmessaggero.it

Guerra in Ucraina: Kiev attacca impianto munizioni, terminale petrolifero e deposito di armi russi - Le autorità russe hanno riconosciuto un importante attacco di droni ucraini su 14 regioni russe, oltre che sulla penisola di Crimea annessa e intorno al Mar Nero e al Mar d'Azov Lunedì l'esercito ... Lo riporta it.euronews.com