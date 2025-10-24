Ucraina | attacchi russi a Kherson due morti e nove feriti

Gli attacchi russi nella regione di Kherson hanno ucciso due persone e ne hanno ferite altre nove nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito su Telegram Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare regionale di Kherson, come riportato dal sito Ukrinform. Prokudin ha dichiarato che diversi insediamenti nella regione sono stati presi di mira da attacchi con droni, raid aerei e bombardamenti di artiglieria. "A causa dell'aggressione russa, due persone sono state uccise e nove ferite", ha sottolineato Prokudin. Gli attacchi hanno danneggiato otto edifici a piu' piani, 20 case private, edifici amministrativi, aziende private e veicoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

