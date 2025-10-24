Ucciso nel parcheggio Domani l’ultimo saluto a Hekuran Cumani

Nella cattedrale di Fabriano, domani alle 15, l’ultimo saluto ad Hekuran Cumani. Il 23enne, di origine albanese, è stato ucciso all’alba di sabato scorso, nel parcheggio del dipartimento di Matematica, in via Vanvitelli, alle spalle del 100Dieci Cafè di via Pascoli, bar e locale notturno, dove si svolgeva il venerdì universitario. E a quella festa anche Hekuran, con il fratello Samuele e altri amici fabrianesi era andato. Due macchine di ragazzi per una serata a Perugia, come già successo tante altre volte. Una serata che, però, non è stata come le altre. Nel locale, secondo quanto ricostruito, l’incontro-scontro con un gruppo di perugini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

