Ucciso a coltellate e abbandonato sul lungomare | il corpo trovato dai passanti

Today.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omicidio a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Un uomo di 52 anni, Emiliano Torcasio, è stato ucciso a coltellate nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre. Il suo cadavere è stato trovato sul lungomare cittadino, in località Ginepri: alcuni passanti hanno notato il corpo inerme e. 🔗 Leggi su Today.it

