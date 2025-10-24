ubriaco cade dal ballatoio del broletto al suolo per ore prima dei soccorsi

Ubriaco è caduto dal ballatoio del Broletto. Rimanendo al suolo per ore. Finché non è stato dato l’allarme e l’uomo è stato soccorso da carabinieri e 118. Il 31enne ecuadoriano è stato quindi condotto al Pronto soccorso, in condizioni non gravi. Secondo quanto ricostruito grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza del Comune, intorno a mezzanotte e quaranta, l’uomo è caduto dal ballatoio dell’edificio della Regione, finendo al suolo, in prossimità dell’ingresso del garage dell’ente. Era in stato di semi incoscienza con una evidente ferita alla testa. È risultato essere in evidente stato di alterazione alcolica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

