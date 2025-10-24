U pruverbiu è sapienza | Un viaggio nella cultura siciliana il talk a Mezzojuso
“U pruverbiu è sapienza: Un viaggio nella cultura siciliana” è in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle ore 15:30, presso il Castello Comunale di Mezzojuso (PA). L’iniziativa è promossa dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sabato 25 e domenica 26 ottobre, all'interno della "Sagra della Castagna" condurrò "U pruverbiu è sapienza" con Gaetano Basile, Ernestomaria Ponte e Giampiero Amato. Ci racconteremo la Sicilia attraverso proverbi, aforismi, comicità e musica. Il calendario - facebook.com Vai su Facebook