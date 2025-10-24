Tuttosport – Milan Allegri beffato dal suo Cuadrado! Pari col Pisa Athekame evita il ko
2025-10-24 22:54:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: MILANO – Colpo di scena nel match che apre l’8° capitolo della Serie A con il Milan capolista che si fa fermare dal Pisa a San Siro sul 2-2. Sfiora il clamoroso colpaccio Gilardino che ribalta con Cuadrado e Nzola il vantaggio rossonero di Leao, prima di farsi raggiungere allo scadere da Athekame. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Cremonese, evita per un soffio il secondo scivolone in campionato con una neopromossa Allegri, ma ora rischia di perdere il primato in solitaria conquistato appena 5 giorni fa. Cuadrado spaventa Allegri, Athekame salva il Milan. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
