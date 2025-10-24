Tutto Sposi ultimo fine settimana per il salone del wedding Martina Ferrara | Napoli capitale del matrimonio

La kermesse conclude la trentaseiesima edizione con le sfilate di domenica 26 quando in passerella si svolgeranno i défilé di Essenza Boutique e Maison Le Dive. Napoli, 24 ottobre 2025 – Ultimo fine settimana per Tutto Sposi, sabato 25 e domenica 26, il salone del wedding in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli. L’edizione 2025, che nelle prime due giornate espositive dello scorso weekend ha registrato un trend di crescita per presenze e target dei visitatori, diventa sempre più riferimento delle coppie che intendono convolare a nozze e realizzare future famiglie rendendo Napoli e la Campania feudo nazionale demografico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it