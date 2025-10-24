Tutto Sposi Napoli capitale del matrimonio | città e regione resistono al calo demografico

Ultimo fine settimana per Tutto Sposi, sabato 25 e domenica 26, il salone del wedding in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli. L’edizione 2025, che nelle prime due giornate espositive dello scorso weekend ha registrato un trend di crescita per presenze e target dei visitatori, diventa sempre più riferimento delle coppie che intendono convolare a nozze e realizzare future famiglie rendendo Napoli e la Campania feudo nazionale demografico. Sono, infatti, la città di Napoli e la Campania a resistere al calo nazionale demografico delle nascite, lo dimostrano i dati Istat appena diffusi che indicano un calo demografico per nascite nel Paese del 2,6% nel 2024 rispetto al 2023 (369. 🔗 Leggi su Ildenaro.it