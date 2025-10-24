Tutto Sposi Napoli capitale del matrimonio | città e regione resistono al calo demografico
Ultimo fine settimana per Tutto Sposi, sabato 25 e domenica 26, il salone del wedding in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli. L’edizione 2025, che nelle prime due giornate espositive dello scorso weekend ha registrato un trend di crescita per presenze e target dei visitatori, diventa sempre più riferimento delle coppie che intendono convolare a nozze e realizzare future famiglie rendendo Napoli e la Campania feudo nazionale demografico. Sono, infatti, la città di Napoli e la Campania a resistere al calo nazionale demografico delle nascite, lo dimostrano i dati Istat appena diffusi che indicano un calo demografico per nascite nel Paese del 2,6% nel 2024 rispetto al 2023 (369. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ti aspettiamo Sabato 25 e Domenica 26 ottobre per l’ultimo weekend di TUTTOSPOSI ? Non perdere le tue Experience gratuite Acquista il ticket online e prenota le tue prove: Wedding home: [email protected] Prova Make-up: makeup@tuttos - facebook.com Vai su Facebook
Tutto Sposi oggi al via: brand israeliano inaugura la passerella della Bridal Fashion Week - X Vai su X
Tutto Sposi, Campania feudo demografico e Napoli capitale del matrimonio - Ultimo fine settimana per Tutto Sposi, sabato 25 e domenica 26, il salone del wedding in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Riporta napolivillage.com
Tutto Sposi, fiera al via. Sfilano i grandi brand: «È la città dell’amore» - Napoli capitale del wedding con Tutto Sposi: la fiera dedicata all’arte delle celebrazioni ha dato il via alla sua 36esima edizione presso la Mostra D’Oltremare, con un respiro ... ilmattino.it scrive
Tutto Sposi 2025: conto alla rovescia per il salone del wedding a Napoli [FOTO] - Tutto Sposi 2025: conto alla rovescia per il salone del wedding a NapoliTendenze, curiosità e segreti dei matrimoni 2026. Lo riporta italiachiamaitalia.it