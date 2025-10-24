Tutto da buttare Quasi 2 milioni per smaltire i rifiuti

Le strade ormai sono da considerare a posto e in ordine. Da questo punto di vista sembrerebbe quasi che l’alluvione in città non ci sia mai stata. Se si ha il coraggio di andare in periferia, nell’area del mercato, ci si rende facilmente conto che qui in città qualcosa è accaduto davvero. Anche più di qualcosa: i 6mila metri cubi di rifiuti accumulati in quel posto, beni danneggiati dal maltempo e diventati inservibili, lo dimostrano in tutta la loro drammaticità. "Le operazioni di rimozione procedono – spiega Fabio Mariani, assessore alla Sicurezza – anche se la montagna di rifiuti è talmente enorme che si fa fatica a rendersene conto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

