Tutti pazzi per il curling le Foxes scaldano i motori | via alle sfide e alle novità

24 ottobre 2025

Varese, 24 ottobre 2025 –   Sempre più città dello sport. Non solo il basket, con la storia gloriosa della Pallacanestro Varese, il ciclismo con la Tre Valli e il canottaggio con le gare internazionali alla Schiranna, per arrivare fino al calcio e all’hockey. T ra le tante discipline praticate in città sta prendendo sempre più piede il curling. Uno sport fino a qualche anno fa semisconosciuto, per poi essere sdoganato in Italia con la vetrina olimpica di Torino 2006 e con i successi degli atleti azzurri a livello internazionale. Sono in crescita i numeri dell’Hc Varese Curling, che apre proprio questo weekend la nuova stagione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

