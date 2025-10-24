Tutti i pomeriggi a scuola dalle 16 per gli alunni delle elementari yoga danza inglese cucito e non solo

Gli spazi di diverse scuole cittadine accoglieranno gli studenti anche nel pomeriggio, dalle ore 16, dal lunedì al venerdì, grazie al progetto ‘Oltre la campanella’. A seguito del bando pubblicato dal Settore Scuola del Comune di Cesena per la manifestazione d’interesse finalizzata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

