Ecco tutte le notizie di oggi 24 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it La tre giorni europea per le italiane si è conclusa con fortune alterne: alla fine tre vittorie con Bologna, Fiorentina e Inter, un pareggio con l’Atalanta e tre sconfitte con Napoli, Juve e Roma. Massimiliano Allegri (LaPresse) – calciomercato.it Neanche il tempo di analizzare lo score che il campionato torna già prepotente a fare capolino, visto che stasera si torna in campo con la sfida di San Siro tra Milan e Pisa. I rossoneri hanno l’enorme occasione di allungare almeno su una tra Napoli e Inter, impegnate domani nello scontro diretto mentre la Juve è di scena domenica sera a Roma con la Lazio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tutte le notizie di venerdì 24 ottobre: infortunio prima di Lazio-Juve, Milan-Pisa in parità