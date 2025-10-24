Tutte le attività di saldaPress per Lucca Comics & Games 2025

Lucca Comics & Games 2025 rappresenta per saldaPress un momento molto importante per l’anno editoriale. Durante il festival saranno presentati in anteprima volumi attesi da moltissimi lettori e diversi ospiti internazionali potranno incontrare il loro pubblico tra firmacopie, sketch e attività di di vario genere. Primo tra tutti, Charlie Adlard, disegnatore di The Walking Dead e Damn them all, torna finalmente in Italia per presentare il suo ultimo lavoro come disegnatore: Heretic, un giallo soprannaturale scritto da Robbie Morrison che fonde il noir investigativo con il thriller esoterico, calando il lettore in un Rinascimento cupo e affascinante. 🔗 Leggi su Screenworld.it

