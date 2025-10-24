Turisti per finta ladri veri | in vacanza nel Bresciano per svaligiare le case

Bresciatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno sgominato una banda di “topi d’appartamento” che avrebbe messo a segno diversi colpi nelle abitazioni dei comuni della bassa Valcamonica e, in particolare, a Darfo Boario Terme. Sarebbero almeno quattro i furti – alcuni solo tentati – commessi nelle ultime. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

turisti finta ladri veriTuristi per finta, ladri veri: in vacanza nel Bresciano per svaligiare le case - Nei giorni scorsi i carabinieri hanno sgominato una banda di “topi d’appartamento” che avrebbe messo a segno diversi colpi nelle abitazioni dei comuni della bassa Valcamonica e, in particolare, a ... Da bresciatoday.it

Nuovo raid dei ladri nella zona di Olmo Turisti nel mirino - I ladri non si fermano: due notti fa sono entrati in azione ad Olmo, rubando contante e preziosi ai turisti. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Turisti Finta Ladri Veri