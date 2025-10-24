Turisti per finta ladri veri | in vacanza nel Bresciano per svaligiare le case

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno sgominato una banda di “topi d’appartamento” che avrebbe messo a segno diversi colpi nelle abitazioni dei comuni della bassa Valcamonica e, in particolare, a Darfo Boario Terme. Sarebbero almeno quattro i furti – alcuni solo tentati – commessi nelle ultime. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

