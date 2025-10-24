Turci-Castaldo un dialogo in musica | Le donne hanno fatto la rivoluzione

È tutto pronto per l’inaugurazione della nuova stagione al teatro Astra di Bellaria Igea Marina. Un inizio ‘col botto’ stasera alle 21, con l’arrivo sul palco della cantautrice Paola Turci e del critico musicale Gino Castaldo, che presenteranno al pubblico romagnolo La rivoluzione delle donne. Come nasce e in cosa consiste ‘La Rivoluzione delle donne’? Castaldo: "Durante il nostro precedente spettacolo, Il tempo dei giganti, io e Paola ci siamo accorti che si trattava di un racconto prevalentemente maschile. Da questa nostra consapevolezza è nato La Rivoluzione delle donne, in cui sottolineiamo il coraggio e la personalità di alcune donne, cantanti, che hanno fatto la storia della musica e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turci-Castaldo, un dialogo in musica: "Le donne hanno fatto la rivoluzione"

