Tumori ginecologici a Sciacca convegno su percorsi di cura e collaborazione tra specialisti
Domani, a partire dalle 8,30, nell’aula Piraino dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, si terrà il convegno "Tumori ginecologici: percorsi di cura e collaborazione tra specialisti e territorio”. L’incontro sarà l’occasione per approfondire temi fondamentali come la prevenzione e la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
