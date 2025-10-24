Tumori ginecologici a Sciacca convegno su percorsi di cura e collaborazione tra specialisti

Agrigentonotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, a partire dalle 8,30, nell’aula Piraino dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, si terrà il convegno "Tumori ginecologici: percorsi di cura e collaborazione tra specialisti e territorio”. L’incontro sarà l’occasione per approfondire temi fondamentali come la prevenzione e la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it



