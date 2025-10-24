Tumore al seno La Asl Tse promuove la conoscenza del percorso di diagnosi e cura

Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Asl Toscana sud est ha organizzato all’Auditorium dell’ospedale San Donato di Arezzo l’incontro “La multidisciplinarietà nel percorso di diagnosi e cura: l’esperienza del GOM senologico di Arezzo nell’ambito della Breast Unit ”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

