tumore al seno ad arezzo la asl promuove la conoscenza del percorso di diagnosi e cura

Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Asl Toscana sud est ha organizzato all'Auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo l'incontro "La multidisciplinarietà nel percorso di diagnosi e cura: l'esperienza del GOM senologico di Arezzo nell'ambito della Breast Unit ". L'iniziativa, rivolta alla cittadinanza e alle associazioni, ha rappresentato un momento di informazione e confronto per far conoscere da vicino il lavoro del Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM) e, grazie all'approccio integrato con la Breast Unit, l'efficacia della diagnosi e della cura del tumore alla mammella.

