Tumore al seno ad Arezzo la Asl promuove la conoscenza del percorso di diagnosi e cura

Lanazione.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 24 ottobre 2025 –  Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Asl Toscana sud est ha organizzato all’Auditorium dell’ospedale San Donato di Arezzo l’incontro “La multidisciplinarietà nel percorso di diagnosi e cura: l’esperienza del GOM senologico di Arezzo nell’ambito della Breast Unit ”. L’iniziativa, rivolta alla cittadinanza e alle associazioni, ha rappresentato un momento di informazione e confronto per far conoscere da vicino il lavoro del Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM) e, grazie all’approccio integrato con la Breast Unit, l’efficacia della diagnosi e della cura del tumore alla mammella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tumore al seno ad arezzo la asl promuove la conoscenza del percorso di diagnosi e cura

© Lanazione.it - Tumore al seno, ad Arezzo la Asl promuove la conoscenza del percorso di diagnosi e cura

Leggi anche questi approfondimenti

tumore seno arezzo aslTumore al seno, ad Arezzo la Asl promuove la conoscenza del percorso di diagnosi e cura - All’Auditorium del San Donato focus sull’esperienza del Gruppo Oncologico Multidisciplinare senologico nell’ambito della Breast Unit provinciale ... Come scrive lanazione.it

tumore seno arezzo aslPrevenzione del tumore al seno. Mercoledì 29 ottobre "sede aperta" per gli aretini - In questo periodo, la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Arezzo, deside ... Da arezzonotizie.it

tumore seno arezzo aslOttobre Rosa, al San Donato un incontro aperto alla cittadinanza per far conoscere il lavoro del “gruppo oncologico multidisciplinare” - Arezzo, 22 ottobre 2025 – Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Asl Toscana sud est organizza un incontro aperto alla cittadinanza informazione e confronto per far conoscere da vic ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tumore Seno Arezzo Asl