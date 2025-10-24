Tudor parla a nuora perché suocera Comolli intenda sul mercato estivo della Juve Ziliani

Il tecnico della Juventus Igor Tudor, contro il Real Madrid, non ha schierato titolare nessuno dei quattro acquisti fatti nel mercato estivo. Un messaggio alla dirigenza e a Comolli? Il messaggio di Tudor alla Juventus. Paolo Ziliani sul suo sito scrive: Il salto di qualità dialettico del tecnico croato che si sente sempre più scaricato alla Juventus sta diventando un problema: le stilettate sotto traccia sferrate non senza ragione all’indirizzo della dirigenza continuano. Tudor parla a nuora perché suocera (Comolli) intenda. Il gelo è totale, la distanza incolmabile: e il finale (già scritto) si preannuncia a dir poco burrascoso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tudor parla a nuora perché suocera Comolli intenda sul mercato estivo della Juve (Ziliani)

