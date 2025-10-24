Tudor messaggio di Marchisio sul tecnico | Bisogna dargli fiducia e star vicino alla squadra Ma alla Juventus non si devono trovare alibi

Tudor, ecco il messaggio dell’ex Juventus Claudio Marchisio sul tecnico bianconero. Cosa ha detto sul momento che sta vivendo. Fiducia nel presente, un appello all’unità per uscire dalla crisi. Claudio Marchisio, bandiera ed ex centrocampista della Juventus, ha analizzato il momento difficile dei bianconeri, esprimendo il suo sostegno a Igor Tudor ma chiedendo alla squadra una reazione concreta, sulla scia di quanto visto a Madrid. TUDOR – « Da tifoso mi auguro sia la persona giusta, ad oggi è lui l’allenatore. Bisogna dargli fiducia e stare vicino alla squadra sperando possa trovare la soluzione il prima possibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor, messaggio di Marchisio sul tecnico: «Bisogna dargli fiducia e star vicino alla squadra. Ma alla Juventus non si devono trovare alibi»

