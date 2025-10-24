Tudor Juventus l’esonero resta una possibilità in caso di altri passi falsi La posizione del club bianconero e cosa succederà nelle prossime settimane

Tudor Juventus: la posizione del tecnico bianconero continua ad essere sotto la stretta osservazione del club. Le ultime. La posizione di Tudor resta sotto stretta osservazione dopo la trasferta europea a Madrid. Nonostante la sconfitta contro il Real, il tecnico croato ha mostrato segni di resilienza, guidando la squadra a una prestazione di carattere che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tudor Juventus, l’esonero resta una possibilità in caso di altri passi falsi. La posizione del club bianconero e cosa succederà nelle prossime settimane

Argomenti simili trattati di recente

Tudor, il rischio Champions: ecco i calcoli ? L'obiettivo minimo per la Juve è l'accesso agli ottavi di finale, se Tudor non lo raggiunge rischio l'esonero: cosa deve fare per arrivarci? #Tudor #Juventus #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook

: “ . “ Nonostante la sconfitta, per Igor Tudor il bilancio della trasferta della Juventus a Madrid è positivo #sportitalia #tudor #juventus - X Vai su X

Juve, l’esonero di Tudor è costoso: cosa sta succedendo - Il tecnico della Juve Igor Tudor resta in bilico: i motivi delle riflessioni e i possibili successori da Mancini a Spalletti ... Riporta calciomercato.it

Tudor Juve, il tecnico bianconero è a rischio? Ecco cosa può succedere in caso di sconfitta contro la Lazio di Sarri di domenica: gli scenari - Tudor Juve, si gioca la panchina contro la Lazio: cosa accadrebbe in caso di sconfitta con la squadra di Sarri domenica sera La Juventus lascia il Santiago Bernabeu con una sconfitta, ma anche con sen ... Si legge su calcionews24.com

Juventus-Tudor, cosa può succedere dopo la Lazio - La Juventus è uscita sconfitta dal Bernabeu, ma la prestazione contro il Real Madrid ha mostrato aspetti incoraggianti. Segnala ilbianconero.com