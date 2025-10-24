Tudor Juventus, la società fa quadrato ma non comprende alcune scelte: le parole “fuorigioco”, le esclusioni di Madrid e il caso Locatelli. Una sconfitta a Como che brucia, una prestazione orgogliosa ma senza punti a Madrid. Il momento della Juventus è delicato, e la posizione di Igor Tudor, pur non essendo ufficialmente in discussione, inizia a essere oggetto di riflessione. Come riportato da Tuttosport, la società continua a fare quadrato attorno al tecnico, ma ci sarebbero tre aspetti della sua recente gestione che non sono stati compresi appieno dalla dirigenza. Fiducia sì, ma accompagnata da qualche perplessità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor Juventus, il tecnico resta sotto esame: ci sono tre aspetti dalla notte di Madrid che la società non ha condiviso e compreso. Il punto