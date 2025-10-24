Tudor Juventus il tecnico è in bilico | il croato è chiamato a fare risultato in queste partite altrimenti potrebbe rischiare grosso! Il punto

Tudor Juventus, il tecnico è in bilico dopo gli ultimi risultati: Comolli pronto a intervenire se non arriverà una svolta immediata. Una panchina che scotta, una fiducia a tempo e un ultimatum che sa di ultima chiamata. Il futuro di  Igor Tudor  sulla panchina della  Juventus  è appeso a un filo sottilissimo. Dopo la pesante sconfitta di Como e il ko, pur onorevole, di Madrid, la posizione del tecnico croato si è fatta estremamente delicata. Come riportato dal  QS (Quotidiano Sportivo), la dirigenza bianconera gli avrebbe concesso un’ultima, fondamentale chance:  ha cinque partite per invertire la rotta, altrimenti l’esonero diventerà una possibilità concreta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor Juventus, il tecnico è in bilico: il croato è chiamato a fare risultato in queste partite, altrimenti potrebbe rischiare grosso! Il punto

