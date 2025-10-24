Tudor Juve e quel confronto con lo spogliatoio bianconero | il croato ha adottato questo correttivo per imprimere una svolta La mossa

Tudor Juve, il tecnico studia un correttivo per la difesa: solo il centrale azzurro a uomo sui corner, il resto della squadra a zona. L’indiscrezione. Una difesa che scricchiola, troppi gol subiti da palla inattiva e una crisi di risultati che impone una svolta. La  Juventus  di  Igor Tudor  è a un bivio e il tecnico croato, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal  Corriere dello Sport, starebbe studiando un correttivo tattico specifico per provare a blindare la propria porta, a partire dalle situazioni da calcio d’angolo, diventate un vero e proprio tallone d’Achille.  Un cambio di strategia mirato a ritrovare solidità e a imprimere una svolta  dopo le recenti delusioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

