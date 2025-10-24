Tudor Gasp Conte e quella sconfitta salutare Ma non ci potevano pensarci prima?

Gli allenatori di Napoli, Roma e Juve hanno definito le sconfitte di Coppa una leziona da cui ripartire. Servivano davvero questi scossoni per rendersi conto dei problemi?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor, Gasp, Conte e quella “sconfitta salutare”. Ma non ci potevano pensarci prima?

Scopri altri approfondimenti

Comolli-Tudor, dentro le crepe Juve: la minaccia dimissioni e quei desideri Conte e Gasperini - facebook.com Vai su Facebook

La Roma di Gasp in vetta, Modric e De Bruyne migliori attori protagonisti, Chivu ispirato, Tudor nel pallone, Leao sciagura e l'osceno spettacolo di Juventus-Milan: in Serie A tutto quanto fa spettacolo Mentre Gasperini in giallorosso sta compiendo un autentico - X Vai su X

Tudor, Gasp, Conte e quella “sconfitta salutare”. Ma non ci potevano pensarci prima? - Gli allenatori di Napoli, Roma e Juve hanno definito le sconfitte di Coppa una leziona da cui ripartire. Secondo msn.com

Conte e Tudor, quando la caccia agli alibi è peggio delle sconfitte - Entrambi hanno scelto la strada comunicativa della ricerca di alibi e scusanti, lasciando perplessi i propri ... Riporta panorama.it

Napoli e Juve ko, c'è la Champions per il riscatto: Conte e Tudor cercano risposte con Psv e Real Madrid - Conte parla di «scarpe da ballerine» e Tudor di gol imprendibili, due figuracce rispettivamente contro Torino e Como ... Si legge su ilmessaggero.it