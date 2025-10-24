Tudor Comolli retroscena direttamente dalla Continassa | rapporto poco più che tiepido tra i due cosa filtra e i possibili scenari

Juventusnews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor Comolli, Tuttosport svela i retroscena: il legame con il nuovo AD non è più idilliaco, ma la società crede ancora nel tecnico. Il punto. Un rapporto professionale, ma nulla di più. La sconfitta di Madrid, pur onorevole, non ha cancellato le tensioni in casa  Juventus, e l’analisi di  Tuttosport  oggi si concentra sul legame tra l’allenatore  Igor Tudor  e il nuovo uomo forte del club, l’Amministratore Delegato  Damien Comolli. Secondo il quotidiano torinese,  il rapporto tra i due sarebbe poco più che tiepido, ma questo, almeno per ora, non intacca la fiducia della società nel tecnico. Tudor Juve: una fiducia condizionata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tudor comolli retroscena direttamente dalla continassa rapporto poco pi249 che tiepido tra i due cosa filtra e i possibili scenari

© Juventusnews24.com - Tudor Comolli, retroscena direttamente dalla Continassa: rapporto poco più che tiepido tra i due, cosa filtra e i possibili scenari

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tudor comolli retroscena direttamenteTudor Juve (Sky), Comolli suona la carica: incontro con l’allenatore e con la squadra. Sostegno al tecnico rinnovato ma resta sotto osservazione. Ecco cosa è successo - Tudor Juve (Sky), Comolli suona la carica dopo la sconfitta contro il Como: tutti gli aggiornamenti sull’incontro con l’allenatore L’umore è “piuttosto basso, a terra”. Segnala juventusnews24.com

tudor comolli retroscena direttamenteJuventus, Tudor rischia ancora: l’attacco a sorpresa di Del Piero, anche Henry scettico. Il rapporto difficile con Comolli - Le parole di Del Piero sorprendono: Non era la prima scelta. Secondo sport.virgilio.it

tudor comolli retroscena direttamenteTudor Juve, Moretto rivela: «Rapporti freddi con Comolli, il lavoro del tecnico è sotto osservazione». Retroscena sul futuro dell’allenatore bianconero - Tudor Juve, Matteo Moretto ha fatto questa rivelazione sul rapporto con Comolli e sul futuro del tecnico bianconero. juventusnews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tudor Comolli Retroscena Direttamente