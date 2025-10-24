Tua al lavoro per ripristinare i display informativi della filovia danneggiati da atti vandalici
La Tua è al lavoro per risolvere i problemi legati ai display informativi della filovia lungo la strada parco, in particolare nel tratto di Montesilvano. Lo ha fatto sapere il sindaco Ottavio De Martinis, che ha risposto al post su un gruppo Facebook di un cittadino che lamentava problemi legati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
