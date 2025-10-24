Tu zitto sei senza speranza Trump succede di tutto durante la conferenza VIDEO
Doveva essere una conferenza stampa dedicata alla sicurezza interna, ma si è presto trasformata in una delle scene più virali della politica americana. Donald Trump, tornato protagonista indiscusso della Casa Bianca, ha catturato l’attenzione dei media con un incontro che sembrava più uno spettacolo comico che un briefing ufficiale. Il presidente ha parlato accanto a figure di rilievo come il segretario alla Guerra Pete Hegseth, il procuratore generale Pam Bondi e la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem, ma in pochi ricorderanno le loro dichiarazioni: a restare impresso è stato lo show di Trump, tra battute, interruzioni e stoccate ai giornalisti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
