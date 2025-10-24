2025-10-24 11:05:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Mateo Retegui dal 21 luglio è ufficialmente un giocatore del club arabo Al-Qadsiah. Il centravanti della nazionale ha cominciato bene, ha segnato 3 gol in 5 gare della Saudi League e con gli azzurri ha timbrato il cartellino 5 volte in quattro apparizioni fra settembre e ottobre. Retegui ha lasciato l’ Atalanta e l’Italia per 20 milioni di buoni motivi, ovvero l’ingaggio che l’Al-Qadsiah gli verserà per le prossime quattro stagioni. La Dea, invece, ha festeggiato l’ennesimo grande colpo in uscita incassando 68,5 milioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Retegui snobba il Milan: «Al-Qadsiah club più serio»