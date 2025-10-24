trump vuole interrompere le trattative commerciali con il canada a causa di uno spot televisivo

Ieri sera Donald Trump ha annunciato di voler interrompere le trattative commerciali in corso con il Canada. A provocare la sua decisione sarebbe stato uno spot televisivo, sponsorizzato dal governo dell’ Ontario, in cui si sente la voce dell’ex presidente statunitense Ronald Reagan parlare in modo negativo dei dazi. La clip utilizza l’audio di un discorso radiofonico pronunciato da Reagan nel 1987. L’ex presidente, anch’esso Repubblicano, afferma che i dazi possono apparire «patriottici», ma che «nel lungo termine queste barriere commerciali danneggiano ogni lavoratore e consumatore americano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

