Trump sulla possibile annessione della Cisgiordania da parte di Israele | Non succederà
Il presidente americano Donald Trump possibile annessione della Cisgiordania da parte di Israele: “Non succederà. Ho dato la mia parola ai Paesi arabi”. Trump sulla possibile annessione della Cisgiordania da parte di Israele: cosa ha detto? Il presidente americano Donald Trump ha parlato della possibile annessione della Cisgiordania da parte di Israele. “Non succederà. Ho . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Lo faro". Così Donald Trump ha risposto ad una domanda del Time su un possibile viaggio a Gaza. "C'è il board of peace, mi hanno chiesto di esserne il presidente, non lo volevo fare", ha aggiunto il tycoon. ANSA/EPA/AARON SCHWARTZ/POOL - facebook.com Vai su Facebook
Sul possibile incontro tra Trump e Putin a Budapest si intrecciano questioni giuridiche e politiche: il punto è capire se l’Ungheria possa davvero accogliere Putin senza violare le regole europee e gli obblighi previsti dalla Corte penale internazionale. - X Vai su X