Trump sospende i negoziati commerciali con il Canada
Donald Trump ha annunciato la sospensione immediata di tutti i negoziati commerciali con il Canada, accusando il Paese di aver diffuso una pubblicità «falsa» contro i dazi statunitensi. Il video, finanziato dal governo dell’Ontario, mostra immagini di borsa e fabbriche sulle parole di Ronald Reagan, che nel 1987 avvertiva che le tariffe «feriscono ogni americano». Secondo Trump, la clip avrebbe manipolato la voce dell’ex presidente repubblicano e sarebbe stata diffusa per «influenzare la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti» attesa per novembre, che dovrà stabilire se i dazi imposti da Washington a numerosi Paesi — fulcro della politica economica di Trump — siano costituzionalmente legittimi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
