"Sono contento che Putin la pensi così. Vi farò sapere tra sei mesi, vediamo come andrà a finire", ha sostenuto il titolare della Casa Bianca, dicendosi convinto che le sanzioni porteranno al risultato sperato. In fin dei conti, la mozione americana punta a colpire i due colossi del petrolio russo, che esportano la metà degli oltre 4 milioni di barili di greggio al giorno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump sanziona il petrolio russo, ma Putin non si piega: “È atto ostile, ai Tomahawk risponderemo con la forza”