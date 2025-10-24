Trump sanziona il petrolio russo ma Putin non si piega | È atto ostile ai Tomahawk risponderemo con la forza
"Sono contento che Putin la pensi così. Vi farò sapere tra sei mesi, vediamo come andrà a finire", ha sostenuto il titolare della Casa Bianca, dicendosi convinto che le sanzioni porteranno al risultato sperato. In fin dei conti, la mozione americana punta a colpire i due colossi del petrolio russo, che esportano la metà degli oltre 4 milioni di barili di greggio al giorno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
