Donald Trump ha varato importanti sanzioni contro i colossi russi del petrolio come Lukoil e Rosneft, le prime imposte dagli Usa contro Mosca dopo il suo ritorno alla Casa Bianca. Si tratta di una mossa volta a pressare la Russia perché accetti i colloqui sull’Ucraina per il cessate il fuoco ma anche di una manovra che ha una concreta ricaduta interna. Riparte la “guerra” del petrolio. Sarà più difficile, d’ora in avanti, per Rosneft e Lukoil vendere il proprio greggio a aziende che rischiano di essere colpite da sanzioni finanziarie se avranno rapporti con le major russe o utilizzeranno il dollaro Usa per pagarle. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump sanziona i colossi russi dell’energia per salvare il petrolio americano