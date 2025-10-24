Trump rompe i negoziati con il Canada | Hanno usato Reagan per criticare i dazi

Open.online | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump rompe i negoziati commerciali con il Canada. E accusa le autorità di Ottawa di aver distorto le parole del suo predecessore Ronald Reagan sui dazi. «Alla luce del loro comportamento scandaloso, TUTTI I NEGOZIATI COMMERCIALI CON IL Canada SONO CON LA PRESENTE TERMINATI », ha scritto il presidente Usa sul suo social network Truth. E poi: «La Fondazione Ronald Reagan ha appena annunciato che il Canada ha utilizzato fraudolentemente una pubblicità, che è FALSA, in cui Ronald Reagan parla negativamente dei dazi doganali». Trump, il Canada e i dazi. La provincia canadese dell’Ontario ha speso 75 milioni di dollari in una campagna pubblicitaria che riprende un discorso di Reagan alla radio del 1987. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altre letture consigliate

trump rompe negoziati canadaTrump rompe col Canada: "La pubblicità di Ronald Reagan anti-dazi è un falso storico. Stop a tutti i negoziati" - Poi attacca anche il Messico: "Governato dai cartelli della droga" ... Come scrive affaritaliani.it

trump rompe negoziati canadaTrump si infuria per uno spot e rompe anche con il Canada - Canada: Trump blocca le trattative dopo uno spot sui dazi. Lo riporta tio.ch

trump rompe negoziati canadaTrump ha deciso di interrompere i colloqui commerciali con il Canada - dazi che mostrava l'ex presidente Reagan, un repubblicano, criticare le tariffe sui beni esteri, affermando che ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Rompe Negoziati Canada