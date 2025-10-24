Trump-Putin esplode la guerra del petrolio | la Cina sospende gli acquisti di greggio russo

Le sanzioni americane a Lukoil e Rosneft scuotono i mercati: Pechino e Nuova Delhi sospendono temporaneamente gli acquisti di greggio russo. Mosca ostenta sicurezza.. Sorrisi e strette di mano dell’Alaska sono ormai un ricordo lontano. Fra Vladimir Putin e Donald Trump è scoppiata la guerra del petrolio, i cui effetti vanno ben oltre un confronto tra Mosca e Washington. Le sanzioni americane imposte alle compagnie russe Lukoil e Rosneft hanno infatti spinto la Cina – secondo quanto riportato da Reuters – a sospendere gli acquisti di petrolio russo, mettendo alla prova quella che fino a poco tempo fa veniva definita “un’amicizia senza limiti” tra Putin e Xi Jinping. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it