Trump-Putin esplode la guerra del petrolio | la Cina sospende gli acquisti di greggio russo
Le sanzioni americane a Lukoil e Rosneft scuotono i mercati: Pechino e Nuova Delhi sospendono temporaneamente gli acquisti di greggio russo. Mosca ostenta sicurezza.. Sorrisi e strette di mano dell’Alaska sono ormai un ricordo lontano. Fra Vladimir Putin e Donald Trump è scoppiata la guerra del petrolio, i cui effetti vanno ben oltre un confronto tra Mosca e Washington. Le sanzioni americane imposte alle compagnie russe Lukoil e Rosneft hanno infatti spinto la Cina – secondo quanto riportato da Reuters – a sospendere gli acquisti di petrolio russo, mettendo alla prova quella che fino a poco tempo fa veniva definita “un’amicizia senza limiti” tra Putin e Xi Jinping. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Approfondisci con queste news
In una notte sola e forse ancor meno Trump ha perso la pazienza. Ieri ha cancellato il vertice di Budapest in cui voleva incontrare Putin ed emesso sanzioni contro i due colossi dell’energia russa Rosneft e Lukoil, una mossa che perfino Biden, per le consegue - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo sondaggio BiDiMedia Sanchez (PSOE) nettamente il politico europeo più apprezzato dagli Italiani Trump in risalita dopo l'accordo di Pace Putin "meglio" di Macron e Merz Ultimo Netanyahu con solo il 16% di fiducia sondaggio compl - X Vai su X
Trump e Kim Jong Un, adesso l'incontro è possibile: dal nucleare all'Ucraina, la strategia per “aggirare” Putin - Il ministro dell'Unificazione della Corea del Sud ha affermato di ritenere che ci siano «notevoli» possibilità che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontri ... Lo riporta ilmessaggero.it
Guerra Ucraina, Putin: «Le sanzioni Usa un atto ostile, reagiremo ai Tomahawk» - Putin dopo il vertice di Budapest saltato e l'annuncio di sanzioni Usa contro i giganti energetici russi Rosneft e Lukoil. Segnala ilmessaggero.it
Lasciare Putin senza soldi per la guerra: la mossa di Trump per fermare l'escalation in Ucraina - Cina e India fermano le importazioni di petrolio da Mosca dopo le sanzioni statunitensi alle compagnie russe. Scrive today.it