Trump-Putin botta e risposta tra i due leader Cina e India sospendono acquisto petrolio russo

Tv2000.it | 24 ott 2025

Botta e risposta tra Trump e Putin sulle sanzioni americane a Mosca. Il presidente russo sfida l’inquilino della Casa Bianca, ma Cina e India sarebbero pronte – a sorpresa – a sfilarsi dagli accordi sul petrolio russo. Un cambio di scenario, dunque, da parte degli alleati di Mosca tutto da valutare. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

