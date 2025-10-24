Trump-Putin botta e risposta tra i due leader Cina e India sospendono acquisto petrolio russo

Botta e risposta tra Trump e Putin sulle sanzioni americane a Mosca. Il presidente russo sfida l’inquilino della Casa Bianca, ma Cina e India sarebbero pronte – a sorpresa – a sfilarsi dagli accordi sul petrolio russo. Un cambio di scenario, dunque, da parte degli alleati di Mosca tutto da valutare. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump-Putin, botta e risposta tra i due leader. Cina e India sospendono acquisto petrolio russo

Contenuti che potrebbero interessarti

LE NOTIZIE DEL GIORNO - Secondo Putin, le nuove sanzioni alla Russia annunciate da Trump "sono un atto ostile e non rafforzano le relazioni tra i due Paesi", ma "non avranno un impatto significativo sull'economia russa" - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo sondaggio BiDiMedia Sanchez (PSOE) nettamente il politico europeo più apprezzato dagli Italiani Trump in risalita dopo l'accordo di Pace Putin "meglio" di Macron e Merz Ultimo Netanyahu con solo il 16% di fiducia sondaggio compl - X Vai su X

Botta e risposta con Putin sulle sanzioni, Trump: "Inutili? Vedremo tra sei mesi" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto con sarcasmo all'affermazione di Vladimir Putin secondo il quale le nuove sanzioni contro la Russia non avrebbero avuto ripercussioni sul ... msn.com scrive

Trump e Putin, il vertice congelato e i messaggi incrociati tra sanzioni e minacce - Il presidente russo: 'Se ci colpiscono, risponderemo in modo devastante'. Come scrive msn.com

Trump si è riarrabbiato con Vladimir. Nuove sanzioni, lo zar rabbioso: "Se attaccati con i tomahawk risposta schiacciante" - L'amministrazione statunitense ha imposto sanzioni contro Rosneft e Lukoil, i due maggiori colossi petroliferi russi, segnando una svolta significativa ... huffingtonpost.it scrive