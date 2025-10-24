Trump-Putin botta e risposta sulle sanzioni Cina e India sospendono acquisto petrolio russo

Botta e risposta tra Trump e Putin sulle sanzioni americane a Mosca. Il presidente russo sfida l’inquilino della Casa Bianca, ma Cina e India sarebbero pronte – a sorpresa – a sfilarsi dagli accordi sul petrolio russo. Un cambio di scenario, dunque, da parte degli alleati di Mosca tutto da valutare. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump-Putin, botta e risposta sulle sanzioni. Cina e India sospendono acquisto petrolio russo

