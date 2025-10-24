Trump porrà fine a tutti i negoziati commerciali con il Canada

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che porrà fine a tutti i negoziati commerciali con il Canada a causa di una campagna pubblicitaria "fraudolenta" contro i dazi statunitensi.

