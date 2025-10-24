Trump | Nuove anzioni a Russia non avranno impatto? Ci vediamo tra sei mesi – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 24 ottobre 2025 "Putin dice che le nuove sanzioni non avranno alcun impatto sull'economia della Russia? Ok, ci vediamo tra sei mesi", così Trump alla casa Bianca parlando con i cronisti. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Meloni al Consiglio Europeo, temi sul tavolo: Ucraina, Medio Oriente e la difesa dell'Unione. Varate nuove sanzioni alla Russia. Zelensky chiede ancora missili a lungo raggio. Trump annuncia nuove sanzioni sul petrolio russo. Carlo e Camilla in Vaticano, per - facebook.com Vai su Facebook

Donald Trump ha deciso nuove sanzioni contro le compagnie petrolifere russe Lukoil e Rosneft - X Vai su X

Trump: Nuove anzioni a Russia non avranno impatto? Ci vediamo tra sei mesi - (Agenzia Vista) Usa, 24 ottobre 2025 "Putin dice che le nuove sanzioni non avranno alcun impatto sull'economia della Russia? Lo riporta la7.it

Trump: Nuove anzioni a Russia non avranno impatto? Ci vediamo tra sei mesi – Il video - (Agenzia Vista) Usa, 24 ottobre 2025 "Putin dice che le nuove sanzioni non avranno alcun impatto sull'economia della Russia? open.online scrive

Trump si è riarrabbiato con Vladimir. Nuove sanzioni, lo zar rabbioso: "Se attaccati con i tomahawk risposta schiacciante" - L'amministrazione statunitense ha imposto sanzioni contro Rosneft e Lukoil, i due maggiori colossi petroliferi russi, segnando una svolta significativa ... Scrive huffingtonpost.it