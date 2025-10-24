Trump | Nuove anzioni a Russia non avranno impatto? Ci vediamo tra sei mesi – Il video

Open.online | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 24 ottobre 2025 "Putin dice che le nuove sanzioni non avranno alcun impatto sull'economia della Russia? Ok, ci vediamo tra sei mesi", così Trump alla casa Bianca parlando con i cronisti. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

