Trump media tra Israele e Palestina ma il nodo resta Barghouti

La visita del vicepresidente americano J.D. Vance in Israele si è conclusa con un messaggio diretto a Gerusalemme: gli Stati Uniti non appoggeranno alcuna annessione della Cisgiordania. «La politica del presidente Donald Trump è chiara: Israele non deve annettere la Cisgiordania», ha dichiarato Vance, parlando di «un voto parlamentare inutile e controproducente». Il vicepresidente ha definito la decisione della Knesset «una mossa politicamente avventata» e ha precisato che Washington «non intende restare in silenzio di fronte a scelte unilaterali». Tensione tra Washington e Gerusalemme. Poco dopo, il premier Benjamin Netanyahu ha risposto sostenendo che «la mozione sull’annessione è stata una provocazione dell’opposizione, orchestrata proprio per creare tensione durante la visita americana». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump media tra Israele e Palestina, ma il nodo resta Barghouti

