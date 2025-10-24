Trump invia la portaerei Gerald R Ford nei Caraibi | escalation Usa contro narcos e Venezuela
Non conosce sosta la campagna di Donald Trump contro il narcotraffico e, neanche troppo sullo sfondo, contro il regime venezuelano guidato da Nicolás Maduro. Il portavoce del Pentagono Sean Parnell ha infatti annunciato un'espansione degli sforzi militari contro le " organizzazioni criminali transnazionali " in America Latina attraverso il dispiegamento nella regione nei prossimi giorni della portaerei Usa USS Gerald R. Ford. Nella nota pubblicata dal portavoce del dipartimento della Difesa si legge che l'espansione dello schieramento statunitense ha l'obiettivo non solo di " stroncare il traffico di stupefacenti " ma anche di " degradare e smantellare " i gruppi che operano nell'area. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
