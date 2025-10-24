Trump interrompe i negoziati commerciali con il Canada
Stop a ogni trattativa, addio a ogni tentativo di accordo. Il presidente americano Donald Trump ha deciso di interrompere immediatamente i negoziati commerciali con il Canada, accusando le autorita canadesi di aver distorto le parole dell'ex presidente repubblicano Ronald Reagan in una campagna pubblicitaria contro l'aumento dei dazi doganali tra i due paesi. Si tratta di un improvviso cambiamento di rotta, proprio mentre sembrava vicino un accordo commerciale tra Ottawa e Washington su acciaio, alluminio ed energia prima dell'incontro previsto tra il premier canadese Mark Carney e Donald Trump in occasione del vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) alla fine del mese in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Iltempo.it
