Trump interrompe i colloqui commerciali con il Canada Hanno citato Regan in una campagna contro i dazi
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver immediatamente interrotto tutti i negoziati commerciali con il Canada, accusandolo di aver citato erroneamente l’ex presidente Ronald Reagan in una campagna pubblicitaria contro i dazi. «A causa del loro comportamento vergognoso, tutti i negoziati commerciali con il Canada sono con la presente terminati», ha scritto Trump sul suo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Trump interrompe colloqui commerciali con il Canada - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver immediatamente interrotto tutti i negoziati commerciali con il Canada, accusandolo di aver citato e ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Le Borse di oggi, 24 ottobre. Trump, stop ai negoziati sui dazi con il Canada - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver interrotto i negoziati commerciali con il Canada, irritato per una campagna pubblicitaria anti- Segnala repubblica.it
Dazi, Trump interrompe i colloqui commerciali con il Canada | Tajani: "Usa svalutano il dollaro per guadagnare competitività" - Il presidente Usa ha in programma un incontro con il presidente cinese Xi Jinping nella giornata di giovedì, a margine del vertice Asean, i ... Scrive msn.com