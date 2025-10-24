Trump interrompe i colloqui commerciali con il Canada Hanno citato Regan in una campagna contro i dazi

Feedpress.me | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver immediatamente interrotto tutti i negoziati commerciali con il Canada, accusandolo di aver citato erroneamente l’ex presidente Ronald Reagan in una campagna pubblicitaria contro i dazi. «A causa del loro comportamento vergognoso, tutti i negoziati commerciali con il Canada sono con la presente terminati», ha scritto Trump sul suo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

trump interrompe i colloqui commerciali con il canada hanno citato regan in una campagna contro i dazi

© Feedpress.me - Trump interrompe i colloqui commerciali con il Canada. "Hanno citato Regan in una campagna contro i dazi"

Altri contenuti sullo stesso argomento

trump interrompe colloqui commercialiTrump interrompe colloqui commerciali con il Canada - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver immediatamente interrotto tutti i negoziati commerciali con il Canada, accusandolo di aver citato e ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

trump interrompe colloqui commercialiLe Borse di oggi, 24 ottobre. Trump, stop ai negoziati sui dazi con il Canada - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver interrotto i negoziati commerciali con il Canada, irritato per una campagna pubblicitaria anti- Segnala repubblica.it

trump interrompe colloqui commercialiDazi, Trump interrompe i colloqui commerciali con il Canada | Tajani: "Usa svalutano il dollaro per guadagnare competitività" - Il presidente Usa ha in programma un incontro con il presidente cinese Xi Jinping nella giornata di giovedì, a margine del vertice Asean, i ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Interrompe Colloqui Commerciali