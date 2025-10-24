Trump ha guadagnato un miliardo di dollari con le criptovalute

C’è chi fa il presidente per spirito di servizio e chi per servire il patrimonio personale. Da quando è tornato alla Casa Bianca, Donald Trump ha guadagnato un miliardo di dollari, se non di più, soltanto tra bitcoin, memecoin, token e investimenti da fondi esteri. La sigla Maga, sempre sulla bocca del presidente in campagna elettorale, voleva forse dire “Make Assets Great Again”. A detta del diretto interessato, erano tempi di magra quelli che hanno preceduto la seconda ascesa alla presidenza. In crisi di liquidità, con una sanzione civile di cinquecento milioni di dollari e il patrimonio immobiliare rimanente a rischio vendita, il 5 novembre dello scorso anno ha segnato la sua rinascita finanziaria. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump ha guadagnato un miliardo di dollari con le criptovalute

