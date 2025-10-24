Trump ha graziato il fondatore di Binance Zhao
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha graziato Changpeng Zhao, fondatore di Binance. Lo ha riportato per primo il Wall Street Journal, spiegando che il gesto è propedeutico alla riabilitazione del più grande exchange di criptovalute al mondo, cui era stato proibito di operare in tutto il Paese per aver violato i requisiti americani antiriciclaggio. Il manager, nato in Cina ma con cittadinanza canadese, si era riconosciuto colpevole davanti alla corte nel 2023 e l’anno successivo aveva scontato quattro mesi di reclusione fra aprile e settembre. Pur dimessosi dal ruolo di amministratore delegato, Zhao – anche noto nell’ambiente crypto come CZ – a 46 anni è ancora oggi la 69esima persona più ricca del mondo con un patrimonio di 23 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Lettera43.it
