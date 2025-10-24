Trump furioso per uno spot ‘falso’ | sospende i negoziati commerciali con il Canada
ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo stop improvviso dopo uno spot controverso. ROMA, 24 ottobre 2025. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la sospensione immediata di tutti i negoziati commerciali con il Canada, motivando la decisione con la diffusione di uno spot pubblicitario che citava erroneamente l’ex presidente Ronald Reagan. In un post sul suo social network Truth, Trump ha definito il comportamento canadese “vergognoso” e ha dichiarato: “Tutti i negoziati commerciali con il Canada sono con la presente terminati”. Il contenuto dello spot e la reazione di Trump. Lo spot in questione, finanziato dal governo della provincia dell’Ontario, utilizzava frammenti di un discorso radiofonico del 1987 in cui Reagan criticava i dazi e invitava il Congresso a evitare politiche protezionistiche nei confronti del Giappone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un vertice degenerato rapidamente in lite con il presidente americano che urlava contro l’ospite ucraino. Stando alla ricostruzione del Financial Times, Donald Trump, furioso, avrebbe gettato via dal tavolo le mappe della linea del fronte. Per porre fine alla gue - facebook.com Vai su Facebook
Trump furioso con il Canada: rompe i negoziati per uno spot contro i dazi (che cita Reagan) - L'ira del presidente per un spot prodotto dalla provincia dell'Ontario che cita le parole del suo predecessore: «Sbaglia chi impone dazi sulle importazioni straniere» ... Come scrive msn.com
Trump furioso per il ritratto appeso in Colorado: «È il più brutto di sempre, i cittadini mi scrivono per lamentarsi» - In un furioso post su Truth, infatti, il presidente ha criticato un dipinto che lo raffigura. Riporta ilmessaggero.it