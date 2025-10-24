Trump furioso per uno spot ‘falso’ | sospende i negoziati commerciali con il Canada

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo stop improvviso dopo uno spot controverso. ROMA, 24 ottobre 2025. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la sospensione immediata di tutti i negoziati commerciali con il Canada, motivando la decisione con la diffusione di uno spot pubblicitario che citava erroneamente l’ex presidente Ronald Reagan. In un post sul suo social network Truth, Trump ha definito il comportamento canadese “vergognoso” e ha dichiarato: “Tutti i negoziati commerciali con il Canada sono con la presente terminati”. Il contenuto dello spot e la reazione di Trump. Lo spot in questione, finanziato dal governo della provincia dell’Ontario, utilizzava frammenti di un discorso radiofonico del 1987 in cui Reagan criticava i dazi e invitava il Congresso a evitare politiche protezionistiche nei confronti del Giappone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

