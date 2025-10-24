Trump furioso con il Canada | rompe i negoziati per uno spot contro i dazi dove viene citato Reagan

Xml2.corriere.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ira del presidente per un spot prodotto dalla provincia dell'Ontario che cita le parole del suo predecessore: «Sbaglia chi impone dazi sulle importazioni straniere». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

trump furioso con il canada rompe i negoziati per uno spot contro i dazi dove viene citato reagan

© Xml2.corriere.it - Trump furioso con il Canada: rompe i negoziati per uno spot contro i dazi (dove viene citato Reagan)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Trump rompe le trattative con il Canada sui dazi: “Ha imposto una digital tax come la Ue, attacco al nostro Paese” - Donald Trump ha annunciato la rottura delle trattative commerciali con il Canada a seguito dell’introduzione di una digital tax per le aziende tecnologiche americane il cui primo pagamento è previsto ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Dazi, Trump interrompe i negoziati con il Canada per la tassa sulle big tech e tiene in sospeso l'Ue - Trump ha citato come motivo l'imposta canadese sui servizi digitali si applica alle imprese anche straniere che si relazionano con gli utenti online in Canada e colpirà società come Amazon, Google, ... Secondo it.euronews.com

Trump minaccia aumento dazi su acciaio e alluminio dal Canada. Poi annulla la decisione - Il presidente americano Donald Trump in giornata ha annunciato dazi del 50% sull'acciaio e l'alluminio che entrano in Usa dal Canada. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Furioso Canada Rompe