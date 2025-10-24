Trump furioso con il Canada | rompe i negoziati per uno spot contro i dazi dove viene citato Reagan

L'ira del presidente per un spot prodotto dalla provincia dell'Ontario che cita le parole del suo predecessore: «Sbaglia chi impone dazi sulle importazioni straniere».

Un vertice degenerato rapidamente in lite con il presidente americano che urlava contro l’ospite ucraino. Stando alla ricostruzione del Financial Times, Donald Trump, furioso, avrebbe gettato via dal tavolo le mappe della linea del fronte. Per porre fine alla gue - facebook.com Vai su Facebook

Trump rompe le trattative con il Canada sui dazi: “Ha imposto una digital tax come la Ue, attacco al nostro Paese” - Donald Trump ha annunciato la rottura delle trattative commerciali con il Canada a seguito dell’introduzione di una digital tax per le aziende tecnologiche americane il cui primo pagamento è previsto ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Dazi, Trump interrompe i negoziati con il Canada per la tassa sulle big tech e tiene in sospeso l'Ue - Trump ha citato come motivo l'imposta canadese sui servizi digitali si applica alle imprese anche straniere che si relazionano con gli utenti online in Canada e colpirà società come Amazon, Google, ... Secondo it.euronews.com

Trump minaccia aumento dazi su acciaio e alluminio dal Canada. Poi annulla la decisione - Il presidente americano Donald Trump in giornata ha annunciato dazi del 50% sull'acciaio e l'alluminio che entrano in Usa dal Canada. Riporta tg24.sky.it