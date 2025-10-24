Trump fa tira e molla con Putin e impone maxi sanzioni al petrolio

La Casa Bianca, dopo aver disdetto il summit a Budapest, apre uno spiraglio: «Non è escluso completamente». Ma The Donald usa il pugno duro e mette nella lista nera i colossi Rosneft e Lukoil. Il Cremlino: «Atto ostile». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump fa tira e molla con Putin e impone maxi sanzioni al petrolio

Leggi anche questi approfondimenti

Qui, invece, puoi ascoltare in podcast la mia corrispondenza andata in onda questa mattina, 14 Ottobre 2025, su @RadioRadicale: - Trump ricopre Erdogan di complimenti, ma è tutto da vedere se gli tira fuori i regali che Erdogan ha chiesto: il reintegro nel co - X Vai su X

Qui, invece, puoi ascoltare in podcast la mia corrispondenza andata in onda questa mattina, 14 Ottobre 2025, su Radio Radicale - Trump ricopre Erdogan di complimenti, ma è tutto da vedere se gli tira fuori i regali che Erdogan ha chiesto: il reintegro nel cons - facebook.com Vai su Facebook

Trump fa incavolare la Corea del Sud. "Se poi ci imprigionate non investiremo più" - È un caso eclatante, già diventato il simbolo di come le leggi contraddittorie e per certi versi insensate adottate dall'amministrazione di Donald Trump, oltre a generare conflitti, possano ... Da huffingtonpost.it

Trump e Zelensky nel fresco dell’Alaska, mentre Donnarumma fa le valigie: era ora - Il leader russo non vuole vederlo attorno a quel tavolo e riesce a convincere il presidente americano, il quale tronfio ... Scrive blitzquotidiano.it

Ucraina, Trump fa sul serio: "In Alaska dirò a Putin che la guerra deve finire. Ma Zelensky non è invitato" - Ucraina, Trump: "Zelensky non invitato, è andato a tanti incontri, non è successo nulla" "Non era parte dell'incontro". Come scrive affaritaliani.it