Trump fa tira e molla con Putin e impone maxi sanzioni al petrolio

Laverita.info | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca, dopo aver disdetto il summit a Budapest, apre uno spiraglio: «Non è escluso completamente». Ma The Donald usa il pugno duro e mette nella lista nera i colossi Rosneft e Lukoil. Il Cremlino: «Atto ostile». 🔗 Leggi su Laverita.info

